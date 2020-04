A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não dá como garantida a realização da final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, nem de jogos para definir a promoção do Campeonato de Portugal à II Liga.

De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, esta foi a posição assumida na sexta-feira pelo organismo liderado por Fernando Gomes. Não só na reunião com o Governo, como também numa resposta por carta enviada à Secretaria de Estado do Desporto.

A FPF faz depender qualquer decisão nas indicações que forem dadas pela Direção Geral da Saúde (DGS), relativamente à existência (ou não) de condições de segurança e de saúde pública para a realização de jogos de futebol.

No que diz respeito à final da Taça de Portugal, e mesmo que exista "aprovação" da DGS, o Maisfutebol sabe que a federação não pretende tomar qualquer decisão sem consultar os dois finalistas, FC Porto e Benfica.

Não existe qualquer data definida para a final da Taça, ainda que um planeamento traçado pela Liga (e não pela FPF), tenha apontado esse evento para o fim de semana de 25 e 26 de julho, uma semana depois da conclusão do campeonato.

De recordar que, no início de abril, a federação deu por concluídas todas as suas provas, por força da pandemia de covid-19. Em aberto ficou apenas a realização da Taça de Portugal e a eventualidade de encontrar uma forma de definir as equipas a subir à II Liga, mas nesta altura o organismo liderado por Fernando Gomes não dá por garantido que venha a realizar mais jogos.