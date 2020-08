O Maisfutebol na TVI24 esteve no ar nesta sexta-feira em que o Sevilha venceu a sexta Liga Europa do seu historial.

Os comentadores Nuno Gomes, Pedro Barbosa, Catarina Pereira e Luís Pedro Ferreira deram opinião sobre o feito dos andaluzes, deram palpites sobre a Liga dos Campeões até que Cláudia Lopes mudou de tema e passou para o assunto da noite: Edinson Cavani.

A novela do uruguaio com o Benfica conheceu um novo episódio nesta noite, ainda que o clube da Luz não se tenha pronunciado, tal como o próprio Cavani.

De resto, em análise esteve também o mercado de FC Porto e Sporting antes de recordarmos alguns dos melhores 'memes' que foram criados em torno do uruguaio no Jornal do Incrível.