Cléopatre Darleux, campeão olímpica pela França no andebol, criticou o grande diário desportivo francês por causa de Lionel Messi.

O LEquipe fez manchete com a possível chegada do astro argentino ao PSG e ignorou, na primeira página, o feito do andebol feminino francês, medalha de ouro em Tóquio2020.

A guarda-redes, que teve 43 por cento de eficácia na final, recorreu às redes sociais para questionar a opção editorial da publicação.

«A história repete-se. Não merecíamos a primeira página, L'Equipe?», questionou.