Já são conhecidos os horários e os estádios onde Portugal vai defrontar o Gana (24 de novembro), o Uruguai (28 de novembro) e a Coreia do Sul (2 de dezembro) no Grupo H do Mundial 2022.

Jogo 1: Portugal-Gana, quinta-feira, 24 de novembro, 17h00 (Stadium 974, Doha);

Jogo 2: Portugal-Uruguai, segunda-feira, 28 de novembro, 20h00 (Education City Stadium, Al Rayyan);

Jogo 3: Coreia do Sul-Portugal, sexta-feira, 2 de dezembro, 16h00 (Al Janoub Stadium, Al Wakrah).

