Simon Mannix é o novo selecionador de râguebi, confirmou a agência Lusa.

O treinador neozelandês vai ser apresentado nesta quarta-feira.

Nesta época, Mannix esteve ligado ao Biarritz, do segundo escalão de França.

Antigo médio de abertura, Mannix chegou a vestir a camisola dos All Blacks numa ocasião, em 1994, num jogo de teste internacional contra a França. Como jogador, representou as equipas neozelandesas dos Wellington Lions (1990-1996) e dos Wellington Hurricanes (1996), antes de se transferir para a Europa, onde jogou em Inglaterra, nos Sale Sharks (1997-1998) e no Gloucester (1998-2001), terminando a carreira em França, no Racing Métro, onde iniciou o percurso de treinador em 2007.