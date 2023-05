Elfyn Evans, líder do Mundial de ralis, abandonou a 56.ª edição do Rali de Portugal depois de se ter despistado na sétima das oito especiais desta sexta-feira.

Evans saiu de pista ao quilómetro 13,8 da especial de Mortágua. O Toyota Yaris ficou bastante danificado, foi parar ao meio das árvores, mas o piloto britânico e o copiloto encontram-se bem.

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) venceu um troço com 0,4 segundos de vantagem sobre o compatriota e campeão do Mundo Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), líder do rali.

Veja como ficou o carro de Elfyn Evans: