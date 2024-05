A FIGURA: Bruno Duarte

O que dizer da época que Bruno Duarte tem vindo a fazer em Faro? O ponta de lança brasileiro, que chegou este ano para reforçar os algarvios, somou hoje o quinto jogo consecutivo a marcar na I Liga. Num grande trabalho, sentou um defesa antes de rematar com o pior pé (o esquerdo) para o fundo das redes. Chegou aos 13 golos no campeonato – tantos como Paulinho ou Evanilson, por exemplo.

O MOMENTO: Que pé esquerdo, Mattheus (45m)

Fez o golo da tarde. Em cima do minuto 45, Mattheus Oliveira aproveitou uma bola perdida perto da entrada da área e rematou com força sem hipóteses para Marcelo Carné. O brasileiro, que nem tem estado ao nível do início da época, marcou mais um grande golo.

OUTROS DESTAQUES:

Gonçalo Silva:

É um dos esteios da defesa do Farense, mas, além dessa solidez defensiva, já noutros jogos tem espreitado o golo. Conseguiu-o hoje, apontando, de cabeça, o primeiro do Farense. Estreou-se a marcar pelos algarvios, numa vitória que garantiu a manutenção para os comandados de José Mota.

Fabrício:

Marcou o primeiro golo do Estoril e também esteve envolvido no segundo, começando a jogada que daria o empate. Foi um dos melhores do lado dos visitantes, combinando muito bem com Mateus Fernandes, um dos parceiros do meio campo.

Mattheus Oliveira:

Pelo golo, mas também pela classe que mostrou em campo, Mattheus Oliveira merece a referência. Depois de um início de temporada a grande nível – basta lembrar, por exemplo, no bis ao Sporting -, o brasileiro baixou de rendimento e chegou mesmo a perder a titularidade. Hoje, voltou ao 11 do Farense e correspondeu com um grande golo e uma boa exibição.