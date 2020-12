Francisco Geraldes, médio formado no Sporting atualmente ao serviço do Rio Ave, vai começar a tirar o curso de treinador.

Foi o próprio jogador quem deu a notícia através de uma publicação no Instagram, na qual partilhou a fotografia do formulário de inscrição do UEFA C - Grau I, nível base da formação.

Recorde-se que nos últimos anos têm sido muitas as críticas relativamente ao tempo e requisitos necessários para que os treinadores adquiram os níveis necessários para orientarem equipas de divisões superiores e são vários os exemplos de técnicos que não podem constar das fichas de jogo como treinadores principais, o que os impede, por exemplo, de comparecer nas zonas de entrevistas rápidas ou dar instruções na área técnica durante as partidas.

Com apenas 25 anos, Chico Geraldes estará ainda longe do final da carreira como futebolista, mas já começou a olhar para o futebol.