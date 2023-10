Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações depois da eliminação da Taça de Portugal em Torres Vedras:

«É um dia duro para nós, foi um jogo muito ingrato. Já houve derrotas que saímos do campo com a sensação de que não foi positivo. Hoje não, hoje merecíamos outro resultado. Pelo que produzimos, pelo que trabalhámos. Mas o futebol são os golos, eles marcaram mais um do que nós e por isso ganharam.

Não temos sido felizes. Hoje não foi um dia feliz. Onde está a solução? A solução está cá dentro. São os mesmos jogadores que se bateram contra o Sp. Braga até ao último minuto, contra o FC Porto até ao último minute.

É mais fácil trabalhar quando se ganha. Hoje o resultado não era o que queríamos. Fizemos coisas bem, mas não chegou. Mas já tivemos situações de estar a oito pontos de uma subida de divisão e subimos. Em zona de descida, no ano passado, e conseguimos a manutenção com 40 pontos.

Sou treinador e o que eu tenho de fazer é preparar os meus jogadores, preparar bem os treinos, estudar bem o adversário, colocar os jogadores com entrega máxima.

Quem luta muito normalmente atinge objetivos e nós temos sempre atingido os objetivos no Rio Ave. Vamos procurar ao máximo atingir novamente. Porque é isso que o clube precisa: ficar na I Liga.

Hoje começámos bem, entrámos a assumir as despesas do jogo, com o Torreense num bloco mais baixo. Entrámos dinâmicos, criámos uma ou duas situações nos primeiros quinze minutos. A verdade é que o Torreense, no primeiro remate que fez conseguiu meter-se em vantagem.

Se o adversário já estava num jogo de toada defensiva, foi, a partir daí uma equipa ainda mais defensiva e à espera do erro do Rio Ave. Quando ele surgisse. A minha equipa continuou sempre a procurar a baliza do Torreense, a tentar por fora, por dentro, mas o jogo estava muito congestionado. Tentámos chegar à área de várias maneiras.

Tivemos boa reação à perda da bola, estivemos bem organizados a defender. Num canto fizeram 1-0, na segunda parte só deu Rio Ave, tentámos de todas as maneiras, arriscámos, chegámos ao empate de pontapé de canto e fizemos o empate. Depois do 1-1, o Torreense teve uma reação quase imediata, marcou numa ressaca de bola parada aí perdemos o jogo.»

