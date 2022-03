Joaquim Assis, treinador da equipa de sub-13 do Sporting Clube da Cruz, do Porto, viu no sábado um cartão branco depois de ter decidido colocar apenas seis jogadores em campo, uma vez que o adversário, o Rio Mau FC - Benfica Escolas de Futebol, teve de se apresentar igualmente com um elemento a menos.

O Rio Mau FC - Benfica Escolas de Futebol (equipa de Penafiel ligada à escola de futebol do Benfica de Paredes) acabou mesmo por vencer o encontro caseiro, por 4-2, mas o que fica para a história é o gesto de fair-play do adversário.

«O Rio Mau Futebol Clube - Benfica Escolas de Futebol viu-se hoje obrigado a apresentar-se em campo com apenas 6 atletas fruto de algumas condicionantes ligadas à questão de saúde de alguns dos nossos campeões no escalão de Infantis (SUB 13)», pode ler-se na página de Facebook do Rio Mau FC.

A equipa de Penafiel agradece a atitude do Sp. Cruz, popular clube portuense: «O Sporting Club da Cruz prontamente se mostrou disponível para jogar também com 6 atletas (premiado de forma meritória com o cartão Branco por parte do juiz da partida) demonstrando um enorme fair play e solidariedade. São este tipo de valores e lições que nos identificamos e procuramos transmitir aos nossos campeões semanalmente. Por isso deixamos aqui um respeitoso Muito Obrigado ao Sporting Club da Cruz pela sua atitude no jogo de hoje».