Em declarações aos jornalistas, no final do jogo entre Celta de Vigo e Al Nassr (5-0), Cristiano Ronaldo falou da participação de Portugal no Campeonato do Mundo de futebol feminino.

[Estamos a dias da estreia em mundiais: quer deixar uma palavra para a seleção feminina?]

Dar força e continuarem o excelente trabalho: é uma modalidade que está a crescer bastante. Têm o nosso apoio: como viram há uns meses, temos uma camisola a apoiar e é como se fosse uma equipa masculina.

Acho que o futebol feminino está a crescer bastante e desejo felicidades e que façam o seu melhor.