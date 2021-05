Ruben Amorim diz que não tem jeito para a dança, mas de vez em quando lá aparece um vídeo que mostra que, pelo menos, gosta de praticar uns passos.

No meio da festa da conquista do título nacional de futebol pelo Sporting, o técnico foi buscar a esposa para dançar, ao som da Marcha do Sporting, cantada pela malograda Maria José Valério.

Um momento de cumplicidade, coroado com um beijo, antes de alguns jogadores atirarem champanhe ao casal, enquanto havia fogo de artifício no Estádio José Alvalade.

Veja o vídeo associado ao artigo (Direitos Reservados).