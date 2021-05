Ruben Amorim vai ter a possibilidade de orientar a equipa do Sporting a partir do banco de suplentes, na visita desta quarta-feira a Vila do Conde.

O Tribunal Central Administrativo do Sul deu provimento à medida cautelar pedida pelo Sporting, pelo que o técnico fica com o castigo de seis dias em suspenso, e pode orientar a equipa frente ao Rio Ave, em jogo da 31.ª jornada da Liga.

O Sporting utilizou o mesmo expediente aplicado ao castigo de João Palhinha.

Basicamente a SAD leonina recorreu do castigo ao treinador para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas ao mesmo tempo entregou uma medida cautelar no Tribunal Central Administrativo do Sul, com o objetivo deste último suspender o castigo enquanto o primeiro não decidir sobre o recurso.