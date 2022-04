Islam Slimani está afastado dos treinos do Sporting desde vésperas da deslocação ao Bessa e nas redes sociais começaram a surgir boatos sobre alegados confrontos físicos entre o avançado argelino e Ruben Amorim.

Na antevisão ao jogo deste domingo com o Gil Vicente, o técnico dos leões colocou os pontos nos 'ís'.

«Obviamente que é mentira. Até para o Slimani não é positivo, porque ele terá de arranjar outra solução para jogar e eu e o Slimani nem sequer tivemos uma discussão. Vemos as coisas de forma diferente», começou por dizer.

«Esse assunto está arrumado. É o último comentário que vou ter em relação ao Slimani, mas ele não teve qualquer comportamento nem perto desse e não é justo fazer isso [n.d.r.: alimentar falsas informações]. E eu, se sou o treinador da equipa do Sporting, nunca me baixaria a esse nível de andar à porrada com um jogador», rematou.