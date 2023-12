Rui Costa falou este sábado, no Seixal, para responder à contestação que Roger Schmidt tem sofrido nos últimos dias. O presidente do Benfica garantiu que mantém total confiança no treinador e que é com ele que o Benfica vai até final da temporada.

«Falo com Roger Schmidt quase todos os dias. Ele estava desiludido com o que se passou ontem, mas também está muito feliz no Benfica, gosta do clube e gosta de trabalhar neste clube. Claro que a situação durante a substituição não lhe agradou. Mas nós estamos com o treinador e é com ele que vamos continuar. Roger Schmidt é o treinador que está e vai continuar para ganhar mais títulos», referiu.

«Recordo os adeptos que mudar a meio da época nunca resultou. Temos uma Supertaça ganha, podemos lutar ainda por uma competição europeia e não há nada que justifique quebrar projetos a meio do ano. Não vale a pena estarmos a falar disso. Roger Schmidt sabe perfeitamente a confiança que tenho nele.»

Rui Costa defendeu a reação dos adeptos nos últimos tempos, mas recordou que o Benfica já conquistou uma Supertaça e que que pode ganhar tudo esta temporada: campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e uma competição europeia.

«A reação de ontem é uma reação de adeptos que, depois de termos sido campeões, esperavam outra classificação nesta altura. Mas eu pergunto o que já perdemos este ano internamente? Por isso, repito, compreendo os adeptos que esperavam outra classificação, compreendo que foi o nono ponto perdido, mas é mais difícil compreender a reação contra o nosso treinador. Ele, como ser humano que é, sentiu-se desiludido com o que se passou. Aquilo foi uma novidade para toda a gente.»