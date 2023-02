Paulo Sousa foi oficializado esta quarta-feira como novo treinador do Salernitana. O técnico português, de resto, já deu o primeiro treino ao serviço da equipa italiana.

«O Salernitana informa que chegou a acordo com o senhor Paulo Sousa e que lhe confiou a orientação técnica da primeira equipa», lê-se, no comunicado do 16.º classificado da Serie A.

Paulo Sousa está assim de regresso a um campeonato que conhece bem e onde atuou como jogador (ao serviço de Juventus, Inter e Parma), bem como treinador, tendo orientado a Fiorentina entre 2015 e 2017.