O Sport Comércio e Salgueiros anuncia que a lista A, liderada por Gil Almeida, será a única candidatura às eleições para a direção do clube no próximo triénio de 2024 a 2027.

O atual presidente é o candidato único à presidência da direção do histórico clube, cuja equipa principal milita no Campeonato de Portugal, de acordo com o comunicado emitido pela Mesa da Assembleia Geral do emblema de Paranhos.

A candidatura de Gil Almeida, que assumiu a presidência em 2019, surge depois de não ter surgido nenhuma lista concorrente aos órgãos sociais no passado dia 5 de Abril.

O ato eleitoral aos órgãos sociais do clube portuense decorre a 11 de maio, na Casa do Salgueiros, com as urnas a estarem abertas entre as 10h00 e as 19h00.