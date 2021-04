Declarações do treinador do Santa Clara, Lincoln, na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao FC Porto (2-1), em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Jogos parecidos em Alvalade e Dragão, com a derrota a surgir nos últimos minutos?] «É verdade. Satisfação por um lado, frustração por outro. Estamos tristes, mas olhando friamente não posso deixar de os parabéns aos jogadores. Disse antes do jogo que não íamos perder identidade e hoje ficou bem demonstrado que o Santa Clara é uma equipa que quer jogar sempre e que não se encolhe. Muito do que se passou não foi demérito do FC Porto, foi mérito do Santa Clara. Nunca nos escondemos. Reconhecemos que por vezes fomos mais defensivos, mas isso é normal. Este jogo final foi demasiado pesado e penalizador. Levamos para casa a satisfação de termos jogado como jogámos. É preferível assim a defendermos o jogo todo e perdermos na mesma. Faltou-nos um pouco de matreirice. Satisfação grande porque temos grandes profissionais. Lamentamos o resultado, mas saímos orgulhosos pela prestação.

[Equipa esteve sempre muito confortável no jogo, os jogadores nunca andaram perdidos] Há uma forma de trabalhar, estar e pensar. Temos vindo a falar isso no balneário, se queremos demonstrar que somos capazes de discutir o resultado em qualquer lado, não podemos encolhermo-nos nestes campos. A equipa tem de saber o que fazer. E isso é treino e trabalho. É uma forma de estar que quero incutir neste grupo de trabalho. Está a resultar, felizmente.

[Arrepende-se de não ter tirado o Rafael Ramos] A entrada do João Lucas foi para dar mais largura. Esse momento complicou-nos a vida, o Sagna estava sem aquecer, o Rafa disse que dava e acabei por não fazer a substituição.»