João Henriques, técnico do Santa Clara, admitiu que o favoritismo está do lado do V. Guimarães, mas lembrou o registo da sua equipa fora de casa.

«Perdemos apenas duas vezes esta época fora de casa. Temos feito um campeonato muito bom, acima da média, fora de casa, e isso dá-nos a perspetiva de irmos fazer um bom jogo a Guimarães, disputar o jogo e disputar os três pontos», afirmou o técnico em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.

O treinador dos açorianos considera que o V. Guimarães é «uma das melhores equipas da I Liga» e que pratica um «futebol de qualidade» fruto da «qualidade individual e coletiva» dos jogadores à disposição do técnico Ivo Vieira.

Para sair do Estádio D. Afonso Henriques com os três pontos, João Henriques considera ser fundamental aproveitar as oportunidades criadas.

«Não vamos provavelmente criar tantas oportunidades como já criamos noutros jogos para trás, mas temos de ser mais eficazes», rematou.

O V. Guimarães-Santa Clara, jogo a contar para a 17.ª jornada, realiza-se a partir das 15.30 de sábado.