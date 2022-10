O treinador do Santa Clara, Mário Silva, pediu esta sexta-feira aos seus jogadores para que se apresentem com uma «atitude competitiva forte» para discutir o resultado frente ao FC Porto, no jogo da 11.ª jornada da Liga

«Acredito que vai ser um jogo muito difícil para nós. Acredito que vai ser um jogo, espero eu, competitivo da nossa parte. É este o nosso objetivo: tornar o jogo competitivo e discutirmos o resultado até ao final», declarou o técnico de 45 anos, numa conferência de imprensa, na véspera da receção aos campeões nacionais.

«Aquilo que eu disse aos jogadores, e que para mim é importante para o jogo de amanhã [sábado], é que a nossa atitude competitiva esteja forte. Esteja no auge. Só assim conseguiremos competir com uma equipa tão competitiva como é o FC Porto», reforçou.

Mário Silva lembrou ainda que os portistas vão apresentar-se depois de uma «grande vitória europeia» frente ao Club Brugge (4-0) na quarta-feira e desvalorizou o pouco tempo de descanso do adversário.

«Uma equipa como o FC Porto está muito habituada a este tipo de jogos seguidos, de diferentes competições em poucos dias. Acredito que não vai haver influência em termos daquilo que será o jogo», afirmou.

O Santa Clara recebe o FC Porto, este sábado, às 15h30, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Artur Soares Dias será o árbitro do encontro.