João Henriques anteviu, nesta sexta-feira, o jogo frente ao Moreirense, referente à 22.ª da Liga. O treinador dos açorianos começou por focar-se nos pontos fortes do adversário, mas garantiu que vai lutar pelos três pontos.

«É uma equipa boa, com valores individuais muito bons, coletivamente. Será um jogo muito difícil, que vamos tentar contrariar com a nossa organização, a nossa maneira de estar em cada jogo, de sermos uma equipa sobretudo competitiva e na luta pelos três pontos», começou por dizer.

«Temos os pés muito bem assentes no chão - tenho-o dito várias vezes e digo-o as vezes que forem precisas. Sabemos onde podemos ir, temos ambição, não escondemos isso, mas por enquanto estamos no sétimo lugar e queremos agarrá-lo.»

O treinador português falou ainda de Guilherme Schettine, melhor marcador do clube, que, ao que tudo indica, está afastado do plantel por ter assinado pelo Sp. Braga para a próxima época, depois de ter recusado renovar com os açorianos.

«O Guilherme está dentro do grupo de trabalho, trabalha connosco diariamente, está no balneário com os colegas e é um jogador como os outros. Tudo o resto é do foro interno do clube. É a única coisa que temos a dizer.»

O Santa Clara, sétimo classificado, com 29 pontos, desloca-se, no domingo, a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense, 14.º, com 23, num jogo que será dirigido por Iancu Vasilica.