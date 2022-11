A Segurança Social foi alvo de um ciberataque, confirmou a entidade em comunicado, no qual informa não haver indícios de «ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas».

A TVI/CNN Portugal informa que não foi identificado o dia em que o ataque informático aconteceu, mas sabe que foi um incidente recente que ainda está a ser investigado.

Na nota emitida é explicado que «o Instituto de Informática desencadeou de imediato as medidas e procedimentos adequados para este tipo de incidentes, e está a desenvolver todos os esforços, em estreita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança, para garantir a segurança do sistema e dos respetivos dados».