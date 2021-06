A Seleção Nacional perdeu em Munique por 4-2 contra a Alemanha e perdeu a oportunidade de selar já a qualificação para os oitavos-de-final.



Cristiano Ronaldo (15 minutos) até marcou primeiro, mas depois a Mannschaft foi sempre melhor. Dois autogolos deram a vantagem aos alemães (Rúben Dias e Raphael Guerreiro), com Kai Havertz (50) e Robin Gosens (60) a levarem o marcador para impensáveis 4-1.



Diogo Jota atenuou a diferença aos 66 minutos, como pode ver no FILME DO JOGO.