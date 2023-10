Depois de uma ausência de várias semanas por lesão, Jéssica Silva está de regresso à Seleção Nacional, para o duplo confronto com a Áustria, na Liga das Nações.

«Estou mesmo muito feliz por voltar ao grupo. Estou muito motivada, estou a correr atrás do prejuízo por ter menos cinco semanas de trabalho, mas estou em casa e o grupo está a ajudar-me a readquirir os índices físicos e a confiança. Estou muito entusiasmada e o que quero é acrescentar e ajudar a seleção a fazer grandes jogos», disse, citada pela Lusa, em conferência de imprensa.

«É uma dupla jornada em que assumimos a responsabilidade de querer ganhar, estar ao melhor nível, mas sempre respeitando a seleção da Áustria, que também tem vindo a crescer. É um jogo extremamente importante, mas estamos muito focadas em somar seis pontos e não pensamos no que está mais à frente. Sabemos que se formos felizes nos dois jogos estaremos num melhor caminho no futuro», prosseguiu, sobre os dois jogos com a Áustria.

De resto, a jogadora do Benfica elogiou o adversário: «Não concedem muitas oportunidades, são uma equipa bem organizada e sabemos que será um jogo extremamente difícil. Mesmo assim, o que temos como objetivo é conquistar já neste primeiro jogo os três pontos.»

Portugal, refira-se, está no segundo lugar do grupo, com três pontos. A França tem seis e a Noruega e a Áustria um. O encontro desta sexta-feira joga-se às 17h00.