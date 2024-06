Não teve pontuação perfeita, mas também não ficou muito longe disso.

Cristiano Ronaldo chegou mais tarde ao estágio da Seleção Nacional, só jogou o último dos três particulares, mas foi o suficiente para deixar água na boca para o Euro 2024.

Com o bis na vitória frente à República da Irlanda, o avançado de 39 anos chegou aos 130 golos por Portugal – a lenda só aumenta – e deixou um país inteiro entusiasmado para o que pode acontecer no próximo mês.

Em 90 minutos, Ronaldo marcou dois golos nos cinco remates que fez, três deles na direção da baliza. Mas nem só à finalização se resume a exibição do capitão da equipa das quinas.

No capítulo do passe, Cristiano também se destacou, com dois passes chave efetuados. Tentou dois cruzamentos, acertou, e nos dribles foi mais comedido, mas teve uma taxa de sucesso de 100 por cento: tentou apenas, com sucesso.

Os números da noite de CR7 têm ainda uma interceção, numa exibição que, para o Sofascore – parceiro do Maisfutebol –, não ficou longe da nota máxima: 9,2.