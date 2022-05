Cumprido o sonho, agora é hora de trabalhar.

David Carmo está em estreia na Seleção Nacional, e por isso reconhece que vai aproveitar o facto de partilhar o balneário com «os melhores do mundo». No entanto, garante, também quer marcar uma posição.

«Acho que posso juntar um bocado das duas [adquirir experiência ou ganhar um lugar]: vou partilhar esta experiência com jogadores que são os melhores do mundo, nomeadamente na minha posição, como o Pepe, que já conquistou muita coisa no futebol», disse o defesa do Sp. Braga, aos jornalistas.

«Mas claro que estou aqui para lutar por um lugar e para ajudar a equipa. Seja de que maneira for: a jogar, no banco ou na bancada a apoiar os meus colegas. Quero que sintam que sou mais um e que podem contar comigo», acrescentou.