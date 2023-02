Ganhar por 1-0 ou por 5-4? O novo selecionador de Portugal promete jogar ao ataque, e por isso não tem dúvidas nesta resposta.

«Isso tem a ver com o meu estilo e a minha forma de entender o futebol. Gosto de fazer uma equipa de ataque, tentar marcar golos e ganhar. Jogar bem sem ganhar não existe, no futebol. Por isso a resposta é clara: prefiro 5-4 a 1-0», diz Roberto Martínez, em resposta a adeptos, num vídeo promovido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O novo selecionador revela ainda que aceitou o convite por causa da «grande reputação da seleção portuguesa a nível mundial». «É uma equipa com jogadores muito competitivos, que defrontei duas vezes pela Bélgica. Vi o grupo de jogadores que tinha, e a partir daí foi conhecer a estrutura, pois o dia a dia é muito importante: o profissionalismo, conhecer o presidente e toda a estrutura... Era impossível não faz parte», acrescenta.

Questionado sobre as características mais importantes num jogador da Seleção, Roberto Martínez destaca a capacidade de «jogar sob pressão». «Todos os jogadores têm qualidades importantes, mas no futebol internacional não há margem de erro. Desfrutar dessa pressão, dessa intensidade, é o que torna um jogador importante para a Seleção. E tenho a impressão que o jogador português tem essa grande capacidade, está pronto para ser competitivo, estar nos grandes desafios. E por isso temos tantas opções boas, temos mais de 50 jogadores nas cinco principais ligas do mundo», sustenta.

O novo selecionador de Portugal alerta para as dificuldades que vão surgir na qualificação para o Europeu, já a partir de março, mas prefere olhar a longo prazo: «O objetivo tem de ser sempre a larga distância, mas saber como lá chegar, para os pequenos passos. Temos de pensar no Mundial 2026, e temos um período para crescer juntos e trabalhar de forma a conseguirmos tirar o máximo dos jogadores. Isso começa com a qualificação para o Europeu, e os jogos de março são muito importantes. Já tive a oportunidade de conhecer alguns jogadores, e há um grande amor pela Seleção, o compromisso é total, e para o treinador essa é a forma perfeita de começar a criar um grupo que pode criar ilusão junto dos adeptos.»

Roberto Martínez revela ainda que já é fã de Cozido à Portuguesa e que já sabe que tem de provar os vários tipos de bacalhau. Ibiza é o destino preferido, para as férias, mas o novo selecionador também já está encantado com as praias de Tróia, e promete visitar os vários cantinhos de Portugal.

«Gosto de muitas coisas de Portugal. O clima, a comida… é um país encantador, mas destaco a mentalidade e a cultura futebolística. Desde o primeiro ao último momento do dia que se vive futebol, e há uma rivalidade saudável num pais muito futebolístico. Isso apaixona-me, pois vao ao encontro da minha forma de viver», resume.

Questionado sobre o que faria se não fosse treinador, Roberto Martínez lembrou a formação feita.

«Se não fosse treinador, seria fisioterapeuta. Fiz a licenciatura em Espanha, em Saragoça, e sempre me interessei pela recuperação das lesões, a reação do corpo ao exercício», explica.

Veja o vídeo: