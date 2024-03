A seleção nacional sub-18 triunfo na estreia na 41.ª edição do Torneio Internacional do Porto. Diante da Geórgia, os comandados de Filipe Ramos neutralizaram os adversários, vencendo por 4-0, no Estádio do Clube Desportivo das Aves.

O selecionador nacional alinhou com José Ribeiro, Guilherme Peixoto, João Fonseca, Martim Ferreira (capitão), Gonçalo Sousa, João Teixeira, João Infante, Gil Martins, Olívio Tomé, Gonçalo Oliveira e Tiago Parente.

Numa partida de toada única, o médio Gil Martins inaugurou o marcador aos 21m, frustrando a – até então – implacável exibição do guardião Mate Sauri.

No segundo tempo, João Teixeira, aos 51m, e Nuno Patrício, aos 79m, ampliaram a vantagem. Por sua vez, e num remate de longa distância, Gonçalo Moreira selou a goleada portuguesa.

Os três marcadores foram lançados por Filipe Ramos na segunda parte.

A seleção nacional sub-18 retoma os treinos este sábado, na véspera do duelo com Marrocos, agendado para as 21h deste domingo. O encontro decorrerá no Estádio Municipal Dr. José Vieira de Castro, na Maia.

Portugal encerra participação neste Torneio Internacional do Porto na terça-feira, frente à Dinamarca, no Estádio Municipal de Amarante. Encontro marcado para as 15h.