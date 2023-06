Depois da derrota surpreendente frente à Geórgia, na primeira jornada, Portugal defronta este sábado os Países Baixos numa partida da segunda jornada do grupo A do Euro sub-21 – e já com carácter decisivo.

É que após essa entrada em falso, os comandados de Rui Jorge estão obrigados a, pelo menos, não perder, sob pena de serem eliminados já. O ideal, mesmo, é vencer.

O jogo entre Portugal e Países Baixos tem início às 17h00 e pode segui-lo aqui no Maisfutebol, AO MINUTO.