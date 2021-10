Pedro Correia, internacional do Qatar nascido em Portugal, em declarações à RTP após o jogo particular entre as duas seleções, que a equipa das quinas venceu por 3-0:

«É um momento inesquecível jogar contra Portugal, aqui em Portugal. Não há palavras. Estou muito feliz por ter voltado e ter a oportunidade de ver amigos e ter a família por perto.»

«Portugal tem uma das melhores equipas do mundo. É bom para ganhar experiência, pois daqui a um ano e meio vamos receber o Mundial. É sempre bom para evoluirmos. Agora é continuar a trabalhar e melhorar, para chegarmos ao Mundial na melhor forma.»