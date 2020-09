O feito de Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa foi obviamente notícia pelo mundo fora. Em Espanha, as repercussões dos golos do internacional português foram bem destacadas, sobretudo pelos jornais de Madrid com o AS a dizer que o 1-0 é um «disparate» de golo.

Na Alemanha, a Kicker também escreveu que Ronaldo persegue o recorde de Ali Daei e um pouco pelo resto do mundo destaca-se o facto de Cristiano ser o primeiro europeu a chegar aos 100 golos [101 na verdade] por uma seleção.

Na Austrália, aliás, até se escreve que o português é a maior máquina de golos de todos os tempos.

