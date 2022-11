Em alta no Benfica, António Silva foi convocado pela primeira vez para a Seleção Nacional e logo para o Mundial 2022, que começa a 20 de novembro no Qatar.

Em declarações aos jornalistas após ter marcado presença num evento de apresentação de um documentário sobre a formação do Benfica, o jovem de 19 anos admitiu ter ficado surpreendido por ter sido escolhido por Fernando Santos.

«Acima de tudo, é um sentimento de orgulho, porque era algo que eu não esperava e estou muito feliz por ter sido selecionado. Claramente que estou surpreso, porque sendo a primeira convocatória era algo que não estava à espera, mas estando a jogar no Benfica era algo que podia acontecer e estava pré-convocado», disse.

«Sem dúvida que tem um significado muito grande para mim. Ser a primeira convocatória e sendo para o Mundial é muito especial para mim. Estou muito feliz, mas ainda há um jogo para ganhar pelo Benfica e depois é que começamos a pensar na Seleção», afirmou ainda

António Silva foi um dos quatro defesas-centrais chamados por Fernando Santos para o Mundial do Qatar: os outros foram Pepe, Danilo Pereira e Rúben Dias. Do lote dos 26 convocados, o jovem do Benfica é o único estreante em convocatória e um de três jogadores que ainda não somou qualquer internacionalização AA: os restantes são José Sá e Gonçalo Ramos.