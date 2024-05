Uma, duas, três, quatro, cinco assistências.

Lionel Messi viveu no sábado mais uma noite memorável na sua carreira, na vitória do Inter Miami na receção aos New York Red Bulls, por 6-2.

Em Miami, até foi a equipa de Nova Iorque a primeira a marcar, por Dante Vanzeir, à meia-hora.

A segunda parte, no entanto, foi avassaladora, e sempre com Messi a liderar. Aos 48 minutos, Matías Rojas fez o empate com um golaço, após um passe de Messi.

Dois minutos depois, foi o próprio argentino a fazer a reviravolta, servido por Luis Suárez.

Aos 62 minutos, Messi, com um grande passe, assistiu para o bis de Rojas, antes de começar o show de Suárez: três golos de seguida, todos com assistências de Messi.

Nos descontos, os NY Red Bulls ainda reduziram, por Emil Forsberg, de penálti.

Com este resultado, o Inter Miami lidera a conferência Este da MLS, com 24 pontos, mais três do que Cincinnati, mas mais um jogo. Os NY Red Bulls estão em quarto.