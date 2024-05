Lionel Messi foi eleito, pela primeira vez, o melhor jogador do mês da Major League Soccer (MLS), uma distinção relativa ao passado mês de abril.

Durante este período, o argentino participou em 10 dos 12 golos do Inter Miami: marcou seis vezes e ainda deu quatro assistências. Em abril, a equipa da Flórida, que lidera a Conferência Este, arrecadou três vitórias e um empate.

Messi sucede ao colega de equipa Luis Suárez, que tinha conquistado o prémio de fevereiro/março.

Bow down to the king. 👑



Messi claims his throne as MLS Player of the Month. 🏅 pic.twitter.com/zeF64qlchN