Lionel Messi esteve em todos os golos da vitória gorda do Inter Miami sobre o New England Revolution, em jogo da MLS.

A jogar em casa, os New England Revolution adiantaram-se no marcador logo aos 38 segundos pelo argentino Tomás Chancalay, mas depois disso o jogo no no Gillette Stadium transformou-se num autêntico «one man show».

Messi marcou aos 32 minutos, bisou aos 67m e depois assistiu Ben Cremaschi para o 3-1 (83m) e Luis Suárez para o 4-1 final ao minuto 88.

Lionel Messi tornou-se no primeiro jogador da história da MLS a marcar ou a assistir em cinco jogos seguidos.