Matheus Nunes ainda não chegou e Nélson Semedo continua a trabalhar com limitações na véspera do «teste» frente à Finlândia no Estádio de Alvalade, o primeiro de três jogos que Portugal vai realizar até ao arranque da fase final do Europeu.

A Seleção Nacional voltou a trabalhar esta segunda-feira, ao final da tarde, na Cidade do Futebol, e, nos primeiros quinze minutos a que a comunicação social teve acesso, foi possível constatar que Nélson Semedo continua a trabalhar limitado, fazendo apenas corrida em redor do relvado.

O lateral do Wolverhampton, como confirmou Roberto Martínez, é baixa certa para o jogo com a Finlândia, tal como Pepe que, apesar de estar recuperado da lesão que o afastou da final da Taça de Portugal, procura ainda recuperar ritmo competitivo e também não vai a jogo esta terça-feira.

Fora de combate está ainda Matheus Nunes, chamado para ocupar o lugar deixado vago por Otávio. O médio do Manchester City é esperado ainda esta segunda-feira, mas só deverá cumprir o primeiro treino após o duelo com os finlandeses.

Ao grupo de trabalho, faltam ainda juntar-se Rúben Neves e Cristiano Ronaldo, que, depois de terem disputado a final da Taça da Arábia Saudita, vão ainda ter uns dias de férias e só se juntam ao grupo no próximo dia 7. Os dois jogadores, segundo explicou Roberto Martínez, só deverão ser testados no último jogo desta fase, frente à República da Irlanda.

Portugal defronta esta terça-feira a Finlândia, no Estádio de Alvalade, depois joga ainda com a Croácia, no Estádio Nacional, no dia 8, e com a República da Irlanda, em Aveiro, no dia 11 de junho.

No Euro2024, recordamos, Portugal está integrado no Griupo F e e vai defrontar a Chéquia (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).