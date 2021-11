Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas após a derrota de Portugal com a Sérvia por 2-1 no Estádio da Luz:

[No final do jogo, foram muitos os adeptos que mostraram lenços brancos. Como vê as críticas?]

«É normal. É uma questão que se coloca muitas vezes para um treinador. É normal que os portugueses manifestem essa vontade, mas é um assunto que eu… acredito que tenho toda a capacidade para levar Portugal ao Qatar.

[Jogadores aparentemente ainda mais desanimados do que o selecionador, pelo discurso]

«Eles estão muto desanimados. Eu também estou muito triste, mas continuo a ter muita confiança neles. Eles estavam absolutamente convictos de que íamos vencer. Para eles é um choque brutal o que aconteceu, ainda mais para os mais novos. É perfeitamente normal. Chegas à seleção, jogas três ou quatro jogos, tens ambição e acreditas que as coisas vão acontecer e não acontecem com um estádio cheio. Estou triste, mas não deixo de ter confiança em mim próprio.

[Portugueses têm razões para confiar na presença no Mundial?]

«Têm, porque já demos provas disso. Estivemos sempre presentes. Porque é que não havemos de confiar? Estes dois jogos foram negativos, mas porque é que não havemos de confiar? Este é um momento de tristeza, mas eu confio.»