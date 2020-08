Fernando Santos vai dar a conhecer nesta segunda-feira a lista de convocados para os jogos com a Croácia e a Suécia, e pode acompanhar a conferência em direto no Maisfutebol, a partir das 12h30.

Portugal, recorde-se, enfrenta a Croácia no dia 5 de setembro, às 19h45, no Estádio do Dragão, e depois desloca-se a Solna, defrontando, dia 8, às 19h45, a seleção sueca.