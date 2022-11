Os internacionais portugueses estão a preparar com máximo compromisso o Mundial do Qatar e a prova disso mesmo foi um momento protagonizado por João Cancelo, João Félix e Cristiano Ronaldo durante os 15 minutos de treino abertos à comunicação social na Cidade do Futebol.

Durante um exercício em campo reduzido, Cancelo aumentou os índices de intensidade numa disputa com João Félix, puxando-lhe o braço enquanto tentava ficar com a bola, que pontapeou para longe depois de a recuperar, enquanto o avançado do Atlético Madrid ajeitava a camisola.

As imagens captadas pela TVI/CNN Portugal voltaram alguns segundos depois ao local, onde foi possível ver Cristiano Ronaldo a colocar as mãos na nuca de Cancelo e aparentemente a tentar serená-lo. De seguida, o capitão toma outra direção, parecendo depois voltar a falar, mais à distância, com o lateral do Manchester City.

Nas mesmas imagens é possível ver Bruno Fernandes a questionar João Félix, que responde apontando na direção de João Cancelo.

Intensidade máxima a três dias da viagem para o Qatar, onde os portugueses esperam total compromisso já no próximo dia 24, quando a Seleção Nacional se estrear na prova frente ao Gana.