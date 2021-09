Fernando Santos explicou os motivos pelos quais mudou mais de meia equipa no particular contra o Qatar, depois da sofrida vitória sobre a Irlanda a contar para o apuramento para o Mundial 2022.

«Precisava de recuperar os jogadores. Muitos jogadores estão aqui [no Azerbaijão] nem sabem bem ainda em que horas é que estão. Era normal fazer descansar alguns no particular contra o Qatar. Além disso, tenho confiança em todos. Depois, era importante termos mais um plano de jogo em termos estratégicos. Alterámos um pouco o posicionamento tático da equipa. Isso é importante. Contra a Irlanda tivemos de o fazer na segunda parte», afirmou o selecionador nacional na antevisão do jogo frente ao Azerbaijão.

Portugal defronta a seleção azeri, no Estádio Olímpico de Baku, esta terça-feira, às 17 horas.

A Seleção Nacional tem 10 pontos no Grupo A, tantos quanto a Sérvia, que lidera quando ainda faltam quatro jornadas por disputar. O Azerbaijão é quinto e último classificado, com apenas um ponto.