Fernando Santos depara-se com um número de baixas considerável para o jogo de Portugal frente à Turquia, nas meias-finais do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.

O encontro realiza-se nesta quinta-feira, no Estádio do Dragão, e tem início marcado para as 19h45. O vencedor irá defrontar Itália ou Macedónia no jogo decisivo do play-off.

Rúben Dias, Nélson Semedo e Renato Sanches foram as baixas iniciais por estão, não integram a lista de convocados de Fernando Santos, divulgada na passada quinta-feira.

João Cancelo faz parte da convocatória, mas não é opção para o duelo com a Turquia, devido a castigo.

Já após a divulgação da lista de convocados, Fernando Santos teve de lidar com mais três impedimentos, recorrendo aos substitutos José Sá, Tiago Djaló e Vitinha.

CONFIRA TODAS AS BAIXAS NA SELEÇÃO DE PORTUGAL PARA O JOGO COM A TURQUIA.