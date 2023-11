A Federação anunciou este sábado uma troca de última hora nos convocados da Seleção Nacional: Nélson Semedo lesionou-se no pé e foi substituído por Raphael Guerreiro, que está assim de regresso aos eleitos de Roberto Martínez.

O esquerdino do Bayern Munique nã era chamado desde junho, quando foi utilizado nos dois jogos realizados nessa altura, em casa com a Bósnia (titular) e na Islândia (suplente utilizado).

No início de outubro, Raphael Guerreiro lesionou-se e so voltou a jogar este sábado, precisamente, ao entrar aos 61 minutos do triunfo por 4-2 sobre o Heidenhem.

Comunicado da Federação:

Raphael Guerreiro vai integrar os convocados de Roberto Martínez para a dupla jornada que fecha a participação de Portugal na fase de qualificação do Campeonato da Europa.

O lateral do Bayern Munique foi chamado este sábado uma vez que Nelson Semedo foi dispensado do estágio que se inicia segunda-feira.

O jogador do Wolverhampton sofreu lesão no pé, a qual impede que esteja em condições de integrar os trabalhos da Seleção Nacional.

Portugal arranca esta segunda-feira a preparação dos dois últimos jogos de apuramento para o Europeu com o Liechtenstein (dia 16 em Vaduz) e Islândia (dia 19 em Alvalade).