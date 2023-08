Os avançados José Rebelo de Andrade e Kevin Batista e os três quartos António Vidinha e Danny Antunes ficaram fora dos 33 convocados para o Mundial de França, anunciou a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

Rebelo de Andrade, que se lesionou durante um treino conjunto com a seleção da Irlanda, no início do mês, estava em dúvida, mas o selecionador Patrice Lagisquet já tinha admitido que iria esperar até ao último momento para decidir se chamava o 2.ª Linha da Agronomia.

Kevin Batista (Floriac), António Vidinha (Cascais) e Danny Antunes (Lille) não constavam no último boletim clínico divulgado pela FPR, há uma semana, mas caíram da lista de 37 elementos que Patrice Lagisquet levou para o estágio em Font-Romeu, em França, onde vai decorrer o Mundial.

Assim, o selecionador vai contar com os pilares António Machado Santos (Belenenses), David Costa (Direito), Diogo Hasse Ferreira (Dax, França), Francisco Fernandes (Béziers, França), Francisco Bruno (Direito) e Anthony Alves (Mont Marsan, França), além dos talonadores Duarte Diniz (Direito), Lionel Campergue (Bassin Dárcathon, França) e Mike Tadjer (Perpignan).

A 2.ª Linha, de onde ‘caíram’ Rebelo de Andrade e Kevin Batista, conta com José Madeira (Grenoble, França), Duarte Torgal (Direito), Martim Belo (Cascais) e Steevy Cerqueira (Chambéry, Fra).

O restante ‘pack’ avançado será composto pelos 3.ªs Linhas Manuel Picão (Direito), Nicolas Martins (Charente, França), Rafael Simões (CDUL), João Granate (Direito), Thibault de Freitas (Floriac, França) e David Wallis (Belenenses).

Para formar o par de médios, Lagisquet ficou com João Belo (CDUP), Pedro Lucas (Belenenses) e Samuel Marques (Béziers, França), assim como os aberturas Jerónimo Portela (Direito) e Joris Moura (Valence Romans, França).

Nas linhas atrasadas, caíram Vidinha e Antunes, pelo que o técnico vai contar com os centros José Lima (Narbonne, França), Tomás Appleton (CDUL) e Pedro Bettencourt (Oyonnax, França), os pontas Rodrigo Marta (Colomiers, França), Vincent Pinto (Colomiers, França), Manuel Cardoso Pinto (Agronomia) e Raffaele Storti (Béziers, França).

Os defesas Nuno Sousa Guedes (CDUP) e Simão Bento (Mont Marsan, França) fecham as linhas atrasadas na lista final de 33 jogadores.

A seleção portuguesa vai participar no Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.