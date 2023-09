Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na flash interview da Sport TV após a goleada história por 9-0 sobre o Luxemburgo:

«Acho que foi perfeito, mas porque os jogadores tiveram a mesma atitude até ao último minuto. É muito difícil num jogo em que temos três ou quatro golos de vantagem continuar com boa concentração para manter a baliza a zeros, mas depois para fazer um jogo coletivo e trabalho de treino. Isso é muito importante para um treinador.»

[Seis jogos, seis vitórias e 24-0 em golos. É brutal]

«É. É importante, mas precisamos de continuar a trabalhar e melhorar aspectos em que precisamos de melhorar, como vimos contra a Eslováquia. Mas o grupo tem tido continuidade, tem um esforço espetacular e isso permite a um grupo criar história. Os jogadores merecem fazer história e ter momentos como o de hoje. Seis jogos e seis vitórias e o resultado de hoje é o motivo para um jogador trabalhar muito duro. O estágio foi de alto nível.

[Toda a gente dizia que faltava a exibição perfeita a Portugal. Aconteceu hoje. E quando chegar um peso pesado?]

«Eu acho que precisamos de ter 90 minutos de controlo nos jogos. Precisamos de ser muito bons com e sem bola. Hoje tivemos 90 com controlo. Isso é o caminho.

Os jogadores que estão no banco entram sempre com uma atitude muito positiva e isso é mais importante do que o talento individual.»