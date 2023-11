Roberto Martínez considerou que o nível futebolístico português está ao nível do melhor da Europa.

«É um dia de muito orgulho. Gosto muito da nossa formação, que é o futuro e também a razão do jogo de ontem [domingo]. O nosso nível em Portugal é o máximo nível da Europa. Há um sistema que funciona e tem muito êxito. Hoje é uma oportunidade de celebrar isso», disse o selecionador nacional em declarações aos jornalistas antes da Gala Quinas de Ouro, realizada nesta segunda-feira.

O técnico espanhol falou ainda sobre a preparação para o Europeu, que terá dois jogos de preparação em março. Disse que o nome do primeiro adversário poderá ser anunciado nos próximos dias, mas prefere esperar mais algum tempo até ser escolhido o restante. «Gostaria de ver o sorteio antes de decidir o segundo adversário. Temos um adversário que acho que podemos anunciar nos próximos dias. Depois, o sorteio é importante. Os três jogos da fase de grupos são importantes e gostaríamos de preparar os dois jogos de março em relação ao tipo de adversários que vamos enfrentar», explicou.

O sorteio do Europeu está marcado para o início de dezembro.

Para o Euro 2024, Roberto Martínez só poderá levar 23 jogadores, o que significa reduzir ainda mais a lista que levou para o apuramento. «Dá-me tristeza, pois temos mais jogadores com valências importantes para a seleção. É o trabalho mais triste, mas precisamos de o fazer. É importante tomarmos decisões difíceis, que ajudem a equipa a estar preparada para os diferentes adversários que vamos enfrentar. Com tristeza, mas com muita responsabilidade e trabalho», destacou.