José Sá cumpriu o sonho de ser titular pela Seleção Nacional, mas este domingo, frente à Islândia, Diogo Costa regressa à baliza, anunciou Roberto Martínez, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do embate com a Islândia, último jogo da fase de qualificação para o Euro2024.

«É muito importante para a seleção ter guarda-redes que treinam no máximo nível, que têm uma boa relação entre eles e que se respeitam. Achei que era importante o José Sá estar no relvado, jogar ao mais alto nível. Ele mostrou isso frente ao Liechtenstein, teve uma oportunidade par mostrar que estava preparado e foi fantástico.

Rui Patrício iniciou esta fase de qualificação e foi o titular nos dois primeiros jogos, mas agora é a vez de Diogo Costa voltar a ser a referência entre os postes. «Temos três guarda-redes de altíssimo nível. O Rui Patrício jogou em muito bom nível nos dois primeiros jogos, mas agora o Diogo Costa vai voltar à baliza. É importante manter o nível de competitividade entre os guarda-redes», acrescentou.

Raphael Guerreiro foi «repescado» nesta convocatória para render o lesionado Nélson Semedo, mas o lateral do Bayern Munique tinha acabado de recuperar de uma lesão e treinou com algumas limitações.

Roberto Martínez defende que, no futebol moderno, não imperativo jogar com um lateral esquerdo de raiz, mas admite que Raphael Guerreiro possa ser utilizado este domingo.

«Precisamos de defender com onze jogadores. Não jogamos com quatro defesas, jogamos com todos. No Liechtenstein foram João Félix e, depois, o Bruma que jogaram nessa ala. O Guerreiro pode fazer isso, mas a estrutura tem de estar equilibrada. Não precisamos de um jogador com pé esquerdo na ala esquerda. Mas acho que o Raphael está apto, mas não para jogar os 90 minutos», destacou ainda.