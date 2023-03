A Federação Portuguesa de Futebol publicou um vídeo onde mostra como é «um dia na vida» do selecionador nacional Roberto Martínez na Cidade do Futebol. O treinador espanhol, que faz um esforço para ir falando português, mostra o que faz num dia «não muito complicado, mas com muitas tarefas».

Um dia que arranca pelas 8h48, com pequeno-almoço na Cidade do Futebol, e prossegue depois pelos departamentos técnicos da Cidade do Futebol, «onde se respira futebol» e por onde o selecionador, nos primeiros dias, se perdia com facilidade.

As primeiras horas de trabalho são passadas no gabinete onde o selecionador analisa a informação disponível sobre os potenciais convocados, como minutos de jogo ou eventuais problemas físicos. «Temos muita informação que nos ajuda a tomar decisões.

Já ao final da manhã, Martínez tem aulas de português com um professor contratado para o efeito. «Eu chamo-me Roberto e tenho 49 anos», diz o treinador a abrir a aula que o vai ajudar a comunicar no futuro.

Por volta das 13h00, segue-se o almoço com a equipa técnica, na cantina da Cidade do Futebol, antes de uma reunião de análise e observação, com toda a equipa técnica a ver vídeos de jogos e a tirar notas.

Ao final do dia, o selecionador ruma ao Estádio de Alvalade, na companhia de João Vieira Pinto, para assistir a um jogo do Sporting, passa pelo Estádio da Luz e fica a conhecer a Segunda Circular.

Ora veja: