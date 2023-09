Dos 24 jogadores convocados por Roberto Martínez nesta convocatória da Seleção, três jogam na Liga saudita: Cristiano Ronaldo, Rúben Neves e Otávio.

Bernardo Silva desvalorizou o facto de ser uma liga menos forte e recusou estabelecer uma relação direta entre isso e uma eventual descida do nível competitivo de alguns jogadores.

«Acho que as pessoas têm esta mania de julgar sempre os campeonatos por acharem que os nossos são sempre melhores do que os outros, mas o que vejo das pessoas que foram para lá é que é uma Liga que está a crescer e que continua a crescer com muita ambição. Obviamente que não está ao nível das ligas europeias, mas tem o direito de querer crescer e o que vejo é os jogadores felizes com o passo que deram e muito motivados para estarem bem e continuarem a um nível alto para ajudarem a Seleção. É um campeonato que é uma incógnita porque ainda não se sabe bem no que vai dar, mas vejo os jogadores que foram para lá muito motivados e felizes com a decisão», afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao Eslováquia-Portugal.

Roberto Martínez lembrou que, apesar de não considerar que não é o que mais valoriza nesta fase prematura da época, os jogadores portugueses que estão na Arábia Saudita são os que têm mais rodagem em 2023/24. «É uma situação interessante porque os jogadores que estão na liga da Arábia Saudita são os que têm nível de minutos e de competição mais altos do que os que estão na Europa. Vi o Cristiano, vi o Otávio e o Ruben com nível físico e de competitividade muito alto. Para cima de 700 ou 800 minutos de competição», observou.