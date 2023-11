Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas após o Portugal-Islândia, jogo que encerrou a fase de grupos de qualificação para o Euro 2024:

[Ronaldo é insaciável por natureza. Hoje tentou várias vezes o golo, mas não marcou. Como é que o encontrou no balneário?]

«O Ronaldo é um exemplo. É difícil para mim explicar um jogador que tem 38 anos, mais internacionalizações do que qualquer outro e que tem a fome de um jogador de 18 anos. Tem uma força contagiosa no balneário. (…) É um exemplo para o balneário ter um jogador com a experiência do Cristiano.»

[Porque é que Bruno Fernandes é indispensável para si?]

«Não diria que indispensável seja uma forma de o descrever. Há muitos adjetivos que podem usar para o descrever. O Bruno é um jogador que faz muitas posições. (…) Tem uma inteligência incrível. (…) É um playmaker moderno e um grande exemplo para os mais novos. Ter jogador como Joao Neves a treinar com um jogador como o Bruno Fernandes promove essa contunuidade no desenvolvimento deles.»