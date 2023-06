João Palhinha, jogador da Seleção Nacional, em declarações no fim da vitória de Portugal sobre a Bósnia por 3-0, comentando os assobios a Otávio:

«Já tinha oportunidade de comentar quando isto aconteceu no estádio do Sporting. É incompreensível e não sei que mais hei-de dizer. Cabe a cada um olhar para si e pensar no que tem de fazer. Cabe às pessoas nas bancadas mudar, acho que é preciso um pouco de civismo, que faz falta e temos de começar por aí. Isto acontece nos três grandes e com enorme tristeza minha assisto a estas coisas dentro de campo. Neste momento estou a jogar num país em que isto não acontece, o civismo mesmo fora do estádio é muito maior. Sendo emigrante, tenho saudades do meu país, mas é triste assistir a estas coisas em Portugal.»